Лондон, , 04:51 — REGNUM На пятидесятом году жизни скончался британский рэпер и продюсер Дэниел Думилей, известный также под псевдонимом MF Doom. Об этом 31 декабря на странице музыканта в Instagram сообщила его супруга Жасмин.

«Спасибо за то, что показал, как не бояться любить и быть лучшим человеком, которым я когда-либо могла быть. Мой мир никогда не будет прежним без тебя», — написала супруга рэпера, уточнив, что MF Doom скончался 31 октября 2020 года. Причина смерти не указывается.

Думилей родился 9 января 1971 года в Лондоне, был известен необычной манерой исполнения и постоянным ношением маски. Использовал множество псевдонимов, самые известные из которых Viktor Vaughn, King Geedorah, Metal Face и Metal Fingers. Свой творческий путь начал в 1988 году под псевдонимом Zev Love X.