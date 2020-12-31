Париж, , 16:07 — REGNUM Известный французский актёр и режиссер Робер Оссейн скончался в возрасте 93 лет. Об этом сегодня, 31 декабря, пишет газета Le Point.

Сообщается, что Оссейн был заражен коронавирусом SARS-CoV-2. Скончался Оссейн на следующий день, как ему исполнилось 93 года. По предварительным данным, коронавирусом Оссейн заразился во время прошлой госпитализации.

По словам вдовы Оссейна Кандис Пату, актер скончался утром 31 декабря в больнице из-за проблем, связанных с дыханием.

Оссейн сыграл более сотни ролей в кино и на телевидении. Кроме того, он был режиссером и сценаристом более 20 картин. В России Оссейн наиболее известен благодаря роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизации романов об Анжелике.

Кроме того, он играл в таких известных в России фильмах, как «Профессионал, «Ограбление», «Антарктическая повесть», «Неизвестный в доме», «Отверженные» и ряде других.

Стоит отметить, что отец Оссейна — азербайджанец, родившийся в Самарканде, уехавший затем в Германию. Там он встретил пианистку и комедийную театральную актрису Анну Марковну Минковскую — родом из Бессарабской губернии Российской Империи. В детстве Робер хорошо говорил на русском языке. В свое время Робер был первым мужем актрисы Марины Влади.