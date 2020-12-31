Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Комедия «Королева реальности!» оказалась самым неудачным фильмом 2020 года по версии портала Metacritic.

«Победитель» Цитата из к/ф «Королева реальности». реж Стивен Джей Бернхейм. 2019. США

Портал Metacritic является сайтом, агрегирующим отзывы профессиональных критиков и обычных зрителей. При составлении рейтинга худших фильмов учитывались проекты, получившие не менее четырёх рецензий от профессиональных критиков.

Самым провальным проектом уходящего года оказалась комедия «Королева реальности!». В среднем критики оценили этот фильм режиссёра Стивена Бернхейма на 7 баллов из 100 возможных.

В пятёрку самых провальных фильмов года также вошла романтическая комедия Денниса Дугана «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы», драма Роджера Камбла «После. Глава 2», боевик Оливье Мегатона «Последние дни американской преступности» и фэнтези «Бог грома» режиссёра Андре Эвредала.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре портал Cinema Blend признал лучшей романтической комедией 2020 года фильм режиссёра Макса Барбакова «Зависнуть в Палм-Спрингс».

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