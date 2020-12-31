Москва, , 10:08 — REGNUM Лучшим фантастическим фильмом 2020 года по версии телеканала FAN признан боевик «Довод» режиссёра Кристофера Нолана. Об этом сообщается на сайте телеканала.

При составлении рейтинга фантастических фильмов редакция телеканала учитывала ранее опубликованные рейтинги, оценки зрителей и критиков, а также результаты кассовых сборов. Помимо «Довода» в тройку лучших фантастических фильмов также вошли «Человек-невидимка» Ли Уоннелла и «Бладшот» Дэйва Уилсона.

Первую пятёрку замкнули фильмы «Мой создатель» режиссёра Гэвина Ротери и «Спутник» Егора Абраменко. В десятку лучших фильмов авторы рейтинга также включили картины «Новые мутанты», «Бессмертная гвардия», «В чужой шкуре», «Под водой» и «Грань времени».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в ноябре российский триллер «Спутник» был номинирован на премию американской Ассоциации кинокритиков вещательных компаний (Critics Choice Super Awards) в категориях «Лучший фильм ужасов» и «Лучший актёр в фильме ужасов».

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