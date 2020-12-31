Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Американский кинорежиссёр и продюсер Ричард Доннер подтвердил, что займётся съёмкой пятой части боевика «Смертельное оружие» в интервью газете The Daily Telegraph.

Первая часть «Смертельного оружия» вышла в 1987 году. Картина с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером в главных ролях быстро завоевала любовь зрителей. Позже Доннер снял ещё три фильма этой серии, последний из которых вышел в 1998 году.

В начале 2020 года кинопродюсер Дэн Лин рассказал, что создатели «Смертельного оружия» рассматривают возможность съёмки ещё одного фильма этой серии. Теперь Ричард Доннер подтвердил эту информацию, заявив, что вернётся в кресло режиссёра.

Доннер, которому к моменту начала производства «Смертельного оружия 5» исполнится 91 год, подчеркнул, что это станет финалом серии. Режиссёр не стал раскрывать подробностей. Ожидается, что к своим ролям вернутся и Дэнни Гловер, и Мел Гибсон.