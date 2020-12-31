Токио, , 02:24 — REGNUM Самыми успешными аниме-франшизами 2020 года стали «Клинок, рассекащий демонов» (Demon Slayer) и «Ван-Пис» (One Piece). Об этом 31 декабря сообщил портал Comicbook.

Стало известно, что произведения на основе манги Коёхару Готогэ «Клинок, рассекащий демонов» принесли доход в размере $500 млн. Что касается «Ван-Пис», то франшиза принесла своим создателям $53,3 млн. В топ-5 рейтинга также вошли Haikyuu («Волейбол!!»), «Царство» (Kingdom) и «Love Live!».

В ближайшее время создатель «Ван-Пис» Эйитиро Ода выпустит 1000-ю главу манги. Ранее ИА REGNUM сообщило, что редактор прокта Юджи Ивасаки развеял популярный в сети миф о том, что мангака имеет в доме личный банкомат.

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