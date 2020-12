Нью-Йорк, США, , 02:14 — REGNUM В сеть выложили тизер второго сезона сериала-перезагрузки «Боишься ли ты темноты?"(Are You Afraid of the Dark?). Ролик был опубликован 31 декабря на Twitter-странице канала Nickelodeon.

Ожидается, что поклонники шоу смогут увидеть его продолжение в 2021 году. Создатели сериала ранее сообщили, что сюжет второго сезона расскажет о новой группе детей, которые будут разбираться с ужасающей историей о проклятии небольшого приморского городка.

https://twitter.com/Nickelodeon/status/1344375671020253184

Первый эпизод «Боишься ли ты темноты?» вышел в эфир 7 октября 2019 года. Сериал снят по мотивам одноимённого шоу, которое Nickelodeon показывал в 90-х годах XX века.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел трейлер продолжения шоу Netflix «Трансформеры: Война за Кибертрон»