Лос-Анджелес, США, , 02:05 — REGNUM Фильм «Чудо-женщина: 1984» стал крупнейшим релизом потоковых платформ в 2020 году. Об этом 31 декабря сообщил портал Screen Rant.

Аналитики компании Screen Engine провели исследование, в рамках которого они выяснили, что за первую неделю после премьеры «Чудо-женщина: 1984» набрала больше просмотров на HBO Max, чем мюзикл «Гамильтон» и мультфильм «Душа» на Disney Plus.

Эксперты отметили, что 23% зрителей оплатили платную подписку HBO Max только для того, чтобы посмотреть кинокомикс в первые выходные показов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по мнению экспертов The Hollywood Reporter, в 2021 году онлайн-кинотеатр HBO Max может догнать Disney Plus по числу «платных» подписчиков. Редакция издания предположила, что сервису удастся сделать это благодаря решению Warner Bros., согласно которому в 2021 году премьеры всех фильмов кинокомпании будут проходить одновременно в кинотеатрах и на сайте HBO Max.

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