Нью-Йорк, США, , 01:28 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть трейлер продолжения анимационного сериала «Трансформеры: Война за Кибертрон» (Transformers: War for Cybertron). Ролик был опубликован 30 декабря на Twitter-странице компании.

Второй сезон получил название Earthrise, что можно перевести как «Восход Земли». События шоу начнутся с момента, на котором закончился оригинальный сериал. Новые эпизоды Netflix выложил на своём сайте 30 декабря 2020 года.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1344327390693109760

Напомним, Transformers: War for Cybertron Earthrise является второй главой трилогии, над созданием которой работает студия Rooster Teeth.

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