Тегеран, , 10:58 — REGNUM Иранские бизнесмены выступили с инициативой развития торговли с Китаем, отправив на выставку в посольство коллекцию из 47 различных традиционных персидских музыкальных инструментов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 декабря.

Как только они прибыли в Китай, инструменты были представлены в иранском посольстве в Пекине на выставке «Вкус музыки». Сообщается, что выставка иранских музыкальных инструментов в Китае является первой в своем роде.

China Radio International цитирует иранского посетителя выставки, который отметил, что музыка в некоторых местных районах Китая настолько близка к иранской музыке, что китайские музыканты играют на иранских инструментах, при этом могут быть организованы совместные концерты.

«Я никогда не видел такой коллекции из 47 различных моделей иранских музыкальных инструментов вместе», — сказал посетитель, подчеркнув, что это может укрепить культурные связи между двумя народами.

Некоторые традиционные китайские музыкальные инструменты настолько похожи на иранские инструменты, что рассматриваются как аналоги.