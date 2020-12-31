Тегеран, , 10:03 — REGNUM 30 декабря Исламский университет Азад иранского города Рей и технический университет Кельна (Германия) подписали соглашение об обмене студентами, заявил представитель Исламского университетаСаид Гази Магреби. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гази Магреби отметил, что абитуриенты получат по два сертификата от иранского и немецкого университетов. Он также подчеркнул, что курс будет проходить в трёх вариантах: «только в Иране», «частично в Иране и Германии» либо «только в Германии».

Гази Магреби заявил, что персидский язык необходим для тех, кто будет обучаться в Иране, а для обучения в Германии абитуриенты должны знать немецкий язык как минимум на уровне В2. Он отметил, что виза вместе с приглашением будет выдана из Немецкого университета, при этом студент должен оплатить билет.

«Плата за обучение в Иране будет предоставляться студентом или компанией-спонсором, которая может быть иранской или представителем немецкой компании», — сообщил представитель Исламского университета.