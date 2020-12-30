Токио, , 23:45 — REGNUM Редактор манги «Ван-Пис» в очередной раз развеял один популярный в сети слух о создателе комикса Эйитиро Оде. Об этом 30 декабря сообщил портал Comicbook.

Некоторые поклонники манги считают, что Ода настолько богат и настолько занят созданием комиксов, что у него в доме даже установлен индивидуальный банкомат, благодаря чему мангаке не нужно выходить из дома, чтобы снять наличность.

Редактор комикса Юджи Ивасаки опроверг эти слухи в очередном интервью. Издание отметило, что этот вопрос журналисты из раза в раз задают членам команды «Ван-Пис».

Напомним, в ближайшее время Эйитиро Ода выпустит 1000-ю главу «Ван-Пис». Ранее ИА REGNUM сообщило, что обсуждение этого события вышло в главные тренды Twitter.

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