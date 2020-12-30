Лондон, , 23:33 — REGNUM Создатель сериала «Доктор Кто» Крис Чибнелл ответил на вопрос о том, когда поклоники шоу могут ожидать выход 13-го сезона. Об этом 30 декабря сообщил портал Screen Rant.

Во время очередного интервью продюсер рассказал о сложностях реализации проекта, которые возникли на фоне эпидемии коронавируса.

«У нас много новых персонажей, новых монстров, возвращаются некоторые старые. Осталось всего несколько недель», — сказал Чибнелл когда ему задали вопрос о премьере 13-го сезона. Он пообещал, что как только работа над продолжением сериала будет закончена, оно сразу же выйдет в эфир.

Напомним, роль 13-го Доктора Кто исполняет актриса Джоди Уиттакер. Двенадцатый сезон шоу выходил в эфир в период с 1 января по 1 марта 2020 года.

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