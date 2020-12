Нью-Йорк, США, , 23:24 — REGNUM Потоковый сервис Netflix в январе 2021 года выложит на своём сайте новый фильм с участием Эндрю Линкольна из сериала «Ходячие мертвецы». Об этом 30 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Картина называется «Пингвин Блум», она выполнена в жанре драмы, которую снял режиссёр и сценарист Глендин Ивин («Последняя поездка»). В основу фильма легла одноимённая книга писателя Брэдли Тревора Грейва, сюжет которой рассказывает историю женщины, парализованной из-за падения с высоты. В какой-то момент пытающиеся справиться с новой ситуацией члены её семьи принимают в дом раненого птенца.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что первый фильм будущей трилогии про приключения Рика Граймса (Линкольн) из «Ходячих мертвецов» может выйти на экраны в 2021 году. На это намекнула режиссёр Розмари Родригес.

