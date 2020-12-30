Лос-Анджелес, США, , 23:13 — REGNUM Энтони Хопкинс выложил в сеть видео, в котором он рассказал о том, что празднует 45-летие отказа от употребления алкоголя. Публикацию актёр разместил 30 декабря на своей странице в Twitter.

Хопкинс рассказал о своей борьбе с алкоголизмом, а также о том, как он радикально изменил жизнь после того, как понял, что «движется к катастрофе».

«Я был на пути к катастрофе, я пил до смерти. Я не проповедник, но я получил сообщение, небольшую мысль, в которой говорилось: «Ты хочешь жить или умереть?» И я сказал: «Я хочу жить» — рассказал Хопкинс, добавив, что после того, как он это осознал, ему полегчало, а последующая жизнь стала «потрясающей».

https://twitter.com/AnthonyHopkins/status/1344008299490861056

Зрители знают Энтони Хопкинса по таким кинохитам, как «Молчание ягнят», «Ганнибал», «Миссия невыполнима 2», «Дракула Брэма Стокера» и другим. За свою карьеру актёр снялся в более, чем 90 фильмах.

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