Лос-Анджелес, США, , 22:48 — REGNUM Фрэнсис Макдормэнд может стать первой женщиной, которая получит премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», а также будет награждена за актёрскую игру. Такое предположение сделал 30 декабря журнал Variety.

Издание отметило, что Макдормэнд получила хвалебные отзывы критиков за игру в фильме «Земля кочевников» Хлои Джао. Уникальность ситуации заключается в том, что актриса также является одним из продюсеров проекта этой картины.

Напомним, в центре повествования «Земли кочевников» находится 60-летняя женщина, которая во времена экономического кризиса решила жить так, как когда-то жили кочевники. По сюжету, она загружает все свои вещи в фургон и отправляется колесить по штатам США в поисках сезонного заработка.

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