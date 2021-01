Нью-Йорк, США, , 22:30 — REGNUM Стивен Кинг ответил на вопрос о том, какой сериал он считает лучшим среди адаптаций своих романов. Об этом 30 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Колм Фиори в роли Андре Линоге Цитата из к/ф «Буря столетия». реж Крэйг Р. Баксли. 1999. Канада, США

«Буря столетия» — мой самый любимый из них», — сказал Кинг, отметив, что ему очень нравится Колм Фиори в роли Андре Линоге. Писатель отметил, что сценарий ему также пришёлся по душе.

«Они снимали его зимой в Юго-Западной гавани штата Мэн, и у них был снег, так что вы можете прочувствовать эту ужасную метель и людей, попавших в нее», — сказал писатель, добавив, что создатели шоу проделали «потрясающую работу».

Напомним, мини-сериал «Буря столетия» выходил в эфир в феврале 1999 года на телеканале ABC. В качестве режиссёра проекта выступил Крейг Баксли («Снайпер 2», «Джексон по кличке «Мотор», «Ангел тьмы», «Невозмутимый»).

