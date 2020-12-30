Лос-Анджелес, США, , 22:08 — REGNUM Рэй Фишер, исполнивший роль Киборга в кинокомиксе «Лига справедливости» заявил, что он больше не намерен когда-либо работать с президентом студии DC Уолтером Хамадой. Об этом 30 декабря он сообщил журнал Variety.

«Уолтер Хамада — самый опасный помощник», — написал Фишер, обвинив руководителя DC во лжи.

Актёр добавил, что статья, выпущенная PR-отделом Warner Bros. в сентябре 2020 года, была направлена на то, чтобы расследование ситуации с поведением режиссёра Джосса Уидона на съёмочной площадке «Лиги справедливости» не было проведено должным образом.

«Я не буду участвовать в каком-либо производстве, связанном с ним (Хамадой — ИА REGNUM)», — заявил Фишер.

Издание отметило, что представители DC и Warner Bros. пока не дали комментарии по поводу заявлений актёра.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1344324757290950656

Напомним, в сентябре 2020 года Рэй Фишер сообщил, что фирма, которую Warner Bros. наняла для расследования, «удобно уклонилась от контактов с ключевыми свидетелями». Актёр отметил, что до этого эти люди рассказали руководству кинокомпании о том, что происходило на съёмках «Лиги справедливости», которыми руководил Джосс Уидон. Стоит отметить, что ранее Джейсон Момоа и Галь Гадот, являвшиеся партнёрами Фишера по этому проекту, выразили поддержку актёру.

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