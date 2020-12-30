Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Период съёмок кинокомикса «Бэтмен» был весьма непростым в жизни Роберта Паттинсона. Об этом 30 декабря сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили, что виной тому стал перфекционизм режиссёра Мэтта Ривза, из-за которого Паттинсону порой приходилось снимать по 50 дублей одной сцены. Ситуацию усугубляло то, что костюм суперегероя, который приходилось надевать актёру, был очень громоздким и неудобным.

«Он (Мэтт Ривз — ИА REGNUM) будет настаивать на том, чтобы снимать сцены снова и снова, и увязнет в мельчайших деталях. Иногда кажется, что он не знает, когда остановиться», — сказал инсайдер журналистам The Sun.

Он также добавил, что хотя Ривз и снимал другие блокбастеры, он никогда ранее не работал над проектом такого масштаба, из-за чего режиссёр испытывает сильное давление со стороны Warner Bros., которая не может позволить провалиться проекту с бюжетом около $120 млн.

Стоит отметить, что ранее в сети появились пока что неподтверждённые слухи по поводу того, что отношения между Мэттом Ривзом и Робертом Паттинсоном испортились. Инсайдеры утверждали, что режиссёр разозлился на главного актёра фильма из-за того, что тот потерял физическую форму в период приостановки съёмок в Лондоне из-за эпидемии коронавируса.

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