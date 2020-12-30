Москва, , 22:58 — REGNUM Решение Национального союза писателей Украины (НСПУ) в своих изданиях прекратить публикацию произведений авторов из тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях «выступают против территориальной целостности Украины», среди которых Россия, Белоруссия, и Армения, вызвало негодование среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 декабря в социальной сети Facebook.

«Ну, что же поделаешь, это их личное горе! Так обкрадывать свой народ может только недальновидный человек!», — считает Jurij N.

Многие пользователи предположили, что на Украине попросту боятся того, что произведения авторов из России и других стран будут выглядеть выигрышно на фоне текстов от украинских авторов.

«Киев боится, что талантливые профессиональные произведения России, Белоруссии и Армении покажут слабость в литературном, историческом и художественном плане фантазий и выдумок, лжи и глупости новоявленных украинских писак?!», — задаётся вопросом Ольга С.

Ряд комментаторов пришёл к выводу, что Украина стала деградировать не только в экономической сфере, но и на культурном фронте.

«Киев скотился (именно так, скОтился) до уровня Северной Корее, в части запретов и до уровня Сомалийских пиратов в управлении своими экономическими ресурсами», — поделился мнением Константин Ж.

Некоторые пользователи предположили, что в дальнейшем руководство Украины откажется полностью от авторов, которые ассоциируются с Россией. Граждане, тем не менее, не переживают и считают, что это право данной страны.

«А как же школьная программа? Классики: Пушкин, Толстой, Грибоедов, Островский, Крылов, Фонвизин, Достоевский, Лермонтов, Пушкин, Гоголь, Куприн. Ну, пусть неучами растут», — написала Наталья В.

Напомним, 30 декабря Национальный союз писателей Украины (НСПУ) в своих изданиях решил прекратить публикацию произведений авторов из тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях «выступают против территориальной целостности Украины», в их числе Россия, Белоруссия и Армения.