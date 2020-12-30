Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Педро Паскаль, исполняющий главную роль в сериале «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн», выложил в Instagram концепт-арт, в котором его герой Дин Джарин обнимает героиню Джины Карано Кару Дьюн. Об этом 30 декабря сообщил портал Wiki Of Thrones.

Издание отметило, что тем самым Паскаль дал понять, что он поддерживает актрису, которая в последние несколько месяцев подвергается нападкам в сети. Многие поклонники сериала требовали уволить Карано из проекта из-за её политической и гражданской позиции.

Джина Карано неоднократно на своих страницах в соцсетях заявляла, что она не поддерживает политику властей США в отношении мер, предпринимаемых в связи с объявленной эпидемией коронавируса.

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