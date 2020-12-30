Париж, , 17:44 — REGNUM В ходе своего концерта напротив парижского музея Лувр французский диджей и продюсер Дэвид Гетта призвал жителей страны пройти вакцинацию от вируса SARS-Cov-2. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Reuters.

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После концерта, который транслировался онлайн в социальных сетях, Гетта заявил в интервью Reuters, что сам «собирается вакцинироваться» и «надеется, что другие люди поступят так же», потому что «не понимает, как можно выйти из этого кризиса по-другому».

«Я думаю, что культура и артисты теперь стали еще более нужными, так как люди нуждаются в побеге от реальности, в развлечении», — добавил диджей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в январе 2021 года вакцину от COVID-19 во Франции смогут получить «работники здравоохранения со стажем более 50 лет» и другие группы населения.

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