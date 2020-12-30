Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Известный американский писатель-фантаст Джордж Р.Р. Мартин рассказал, что ему очень понравился сериал «Ход королевы» от Netflix. Об этом 30 декабря сообщает «Мир Фантастики».

Мартин назвал «Ход королевы» очень точной адаптацией оригинального романа Уолтера Тевиса и посоветовал посмотреть её всем своим фанатам. Особенно писателя обрадовало, то как в шоу показаны шахматные партии — правильно и с вниманием к деталям.

Напомним, «Ход королевы» — это драматический мини-сериал с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Его премьера на Netflix состоялась 23 октября 2020 года.

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