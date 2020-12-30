Москва, , 15:30 — REGNUM Компания из России, вероятно, примет участие в восстановлении собора Нотр-Дам (Парижской богоматери). Об этом 30 декабря рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

Хачатур Есаян. Собор Парижской богоматери. 1960

Глава Минпромторга уточнил, что речь идет о той части работ, которая касается восстановления часов исторического здания. Участвовать в этом может предприятие из Санкт-Петербурга, которое обладает ресурсами для восстановления крупных часовых механизмов. Что касается Франции, то у неё таких технологий нет.

«Наши коллеги, Петроградский часовой завод (для всех он знаком больше, как торговое наименование «Ракета»), обладают уникальными технологиями, которые не сохранились у коллег из Франции, по большим механизмами. Поэтому предприятие принимает участие по приглашению французской стороны в восстановлении собора, в данном случае — по часам», — сказал Мантуров.

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