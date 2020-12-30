Сеул, , 13:54 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Юн Дан Би «Moving On» (в российском прокате «Лето у дедушки») признан лучшим независимым фильмом 2020 года по версии Корейской ассоциации независимого кино. Об этом сообщает KBS.

По мнению членов жюри, данный фильм является примером хорошей режиссуры. Более того, он стал утешением для всех тех, кто оказался в трудной ситуации в 2020 году.

Жюри также оценили вклад кинокартины в популяризацию независимого кино.

Фильм «Moving On» рассказывает историю брата и сестры, оставшихся вместе с отцом в доме дедушки во время летних каникул и столкнувшихся с тётей, которую они давно не видели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фильм «Moving On» был удостоен наград пяти международных кинофестивалей.

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