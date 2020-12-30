Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM Здание театра кукол в Ростове-на-Дону с полувековой историей стало охраняемым объектом. Постановление о включении здания в перечень объектов культурного наследия подписал глава комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский.

В документе, датированном 23 декабря 2020 года, утверждены охранные границы выявленного объекта культурного наследия.

ИА REGNUM сообщало, что театр кукол был признан объектом культурного наследия вместе с мозаикой в октябре 2020 года. Об этом сообщали активисты, вставшие на защиту здания.

Напомним, что здание театра кукол имени Былкова было передано в собственность Ростовской-на-Дону епархии. Пока здание остаётся по прежнему адресу на основании договора безвозмездного бессрочного пользования. Однако епархия ранее уже заявляла о намерении создать здесь музей церковных артефактов, а также отделы социального служения, конференц-зал.

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