Лос-Анджелес, США, , 06:21 — REGNUM Любителей кинокомиксов разочаровал трейлер будущего сериала «Супермен и Лоис». Об этом 30 декабря сообщил портал Comicbook.

В ролике зрителям показали, как Супермен, роль которого исполнит Тайлер Хеклин, летит через некую мультивселенную, размышляя о существовании различных версий самого себя в иных реальностях.

Многие пользоваетли Twitter отметили, что сначала они не могли поврить в то, что это официальный тизер, а не созданное фанатами видео. Кроме того, им не понравилось, что в трейлере ни разу не показали Лоис.

https://twitter.com/Thirteen_Stars_/status/1343983129565028352

https://twitter.com/shelbbs247/status/1343999767286853632

https://twitter.com/snowyjay/status/1343999268374237184

Роль подруги супертмена Лоис Лейн в будущем шоу исполнит актриса Элизабет Таллок. Она наиболее известна благодаря роли Джульетты Сильвертон в сериале NBC «Гримм». Таллок также участвовала в таких проектах, как «Супергёрл», «Стрела», «Бэтвумен», «Легенды завтрашнего дня» и «Флэш».

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