Лос-Анджелес, США, , 06:06 — REGNUM Известный портал Cinema Blend составил список из 11 самых ожидаемых фильмов 2021 года. Статья была опубликована 29 октября на сайте издания.

В число самых ожидаемых проектов редакция, в частности, включила картины «Дюна», «Не время умирать», «Кэндимэн», «Годзилла против Конга», «Миссия невыполнима 7», «Хэллоуин убивает» и «Матрица 4».

В список также вошли будущие кинокомиксы Marvel: «Чёрная вдова», «Вечные», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и новый фильм Джона Уотса про Человека-паука, который пока не имеет официального названия.

Ранее Cinema Blend опубликовала топ-10 лучших романтических комедий 2020 года. На первое место редакция поставила фильм «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова.

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