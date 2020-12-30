Лос-Анджелес, США, , 05:56 — REGNUM В США на 87 году ушёл из жизни один из создателей детективных сериалов «Коломбо» и «Она написала убийство» Уильям Линк. Об этом 29 декабря сообщил портал Deadline.

Жена сценариста и писателя Марджери Нельсон сообщила, что её супруг скончался 27 декабря 2020 года в Лос-Анджелесе, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Уильям Линк родился 15 декабря 1933 года в Элкинс Парк (штат Пенсильвания, США). За почти 60-летнюю карьеру он реализовал множество телепроектов и наиболее известные телешоу он создавал вместе с Ричардом Левинсоном, который умер в 1987 году.

Линк и Левинсон встретились, когда им обоим было по 14 лет, почти сразу же они стали работать над созданием рассказов и сценариев к радиодрамам. Впоследствии сценаристы и продюсеры обратили внимание на потенциал телевидения.