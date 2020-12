Лос-Анджелес, США, , 05:30 — REGNUM Студия DC в 2022 году планирует выпустить шесть фильмов. Об этом 30 декабря сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Отмечается, что и в дальнейшем она и компания Warner Bros. намерены придерживаться таких показателей кинопроизводства. Издание предположило, что, похоже, DC попытается достичь показателей Marvel. Рихтман также сообщил, что по имеющейся у него информации, в 2022 году четыре кинокомикса выйдут в кинотеатрах, а два станут эксклюзивом потокового сервиса HBO max.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава DC Уолтер Хамада сказал, что руководство студии рассматривает кинокомикс «Лига справедливости» Зака Снайдера как тупиковый, если речь идёт о развитии вселенной. После этого поклонники Снайдера стали размещать в сети гневные публикации.

