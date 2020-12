Токио, , 23:58 — REGNUM Аниме-студия Khara попросила поклонников франшизы «Евангелион» перестать выпускать концепт-арты, мангу, аниме и иные продукты в жанре порнографии. Об этом 29 декабря сообщил портал Comicbook.

Создатели сериала и аниме-фильмов заявили, что фанатские произведения на тему «Евангелиона» не могут пропагандировать фанатизм, политические предпочтения и расизм. Они также указали, что такие работы не могут быть выполнены в жанре порнографии и попросили фанатов прекратить подобную практику.

Оригинальный аниме-сериал «Евангелион» выходил в эфир с 4 октября 1995 года по 27 марта 1996-го, его создателем является известный аниматор Хидэаки Анно. Шоу получило статус культового в среде любителей аниме и манги.

Впоследствии режиссёр решил выпустить перезагрузку «Евангелиона» в формате четырёх полнометражных фильмов серии Rebuild of Evangelion. Первая картина Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone вышла 1 сентября 2007 года. Премьера последней — Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon a Time — запланирована на 23 января 2021-го.

