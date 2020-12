Нью-Йорк, США, , 23:27 — REGNUM Потоковый сервис Netflix может снять сериал на основе вселенной популярных фэнтезийных ролевых игр серии The Elder Scrolls компании Bethesda. Об этом 29 декабря сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инвестного инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Рихтман утверждает, что бюджет проекта будет на уровне бюджета сериала «Ведьмак». Портал Wccftech отметил, что инсайдер не считается особо надёжным источником, однако велика вероятность того, что эта его информация окажется правдой.

Ранее Bethesda дала понять, что начнёт разрабатывать шестую часть The Elder Scrolls не раньше, чем состоится релиз Starfield. В ноябре 2020 года в сети появилась информация о том, что студия может выпустить эту новую фантастическую ролевую игру уже в 2021 году.

