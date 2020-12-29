Лос-Анджелес, США, , 23:11 — REGNUM Известный портал о кино и телевидении Cinema Blend составил рейтинг из 10 лучших романтических комедий 2020 года. Статья была опубликована 29 декабря на сайте издания.

В первую часть топ-10 вошли картины «Всем парням: P.S. Я люблю тебя», «Убийственная внешность», «Любовнички», «Фотография» и «Даже не представляешь!». Пятое место досталось фильму «Любовь и монстры», четвёртое — картине «Самый счастливый сезон». Третью и вторую позицию заняли «Эмма» и «Спонтанность».

Первое место редакция отдала ленте режиссёра Макса Барбакова «Зависнуть в Палм-Спрингс».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что потоковый сервис Netflix назвал самые популярные среди подписчиков фильмы и сериалы. В список в том числе попали «Платформа», «Хэллоуин Хьюби», «Космические силы», «Академия Амбрелла», «Энола Холмс», «Корона», «Ход королевы», «Суд над чикагской семёркой», «13-я» и «Дорогие белые».

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix раскрыл информацию о предпочтениях зрителей в 2020 году