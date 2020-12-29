Нью-Йорк, США, , 22:58 — REGNUM Актриса Линн Коллинз присоединилась к актёрскому составу постапокалистического сериала «Ходячие мертвецы». Об этом 29 декабря сообщил портал Comicbook.

Её героиня дебютирует в одном из шести эпизодов, которые станут частью расширенного десятого сезона шоу. Коллинз сыграет женщину по имени Лия, которую Дэрил Диксон (Норман Ридус) встретит в серии под названием «Найди меня». Этот эпизод выйдет в эфир 7 марта 2020 года.

Зрители знают Линн Коллинз по роли Кайлы Сильверфокс в кинокомиксе «Люди Икс: Начало. Росомаха». Она также снялась в картинах «Джон Картер», «Венецианский купец» и сериале «Настоящая кровь».

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