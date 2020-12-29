Нью-Йорк, США, , 22:50 — REGNUM На потоковый сервис Netflix подал в суд учитель и писатель Кевин Вутен из-за сериала «Внешние отмели» (Outer Banks). Об этом 29 декабря сообщил портал Comicbook.

Истец утверждает, что компания и создатели шоу украли идею его романа «Пеннивайз: Охота за сокровищами Черной Бороды», который был опубликован в 2016 году. В заявлении, поданном 21 декабря 2020 года, Вутен привёл несколько примеров «неоспоримого сходства» между двумя произведениями.

Он в частности, указал на схожесть сеттинга (мир сериала), антагонистов, сюжетов (на тему поиска сокровищ) и даже на одинаковое количество главных гроев.

Сериал «Внешние отмели» Netflix начал показывать 15 апреля 2020 года. Шоу выполнено в жанре молодёжной драмы, в качестве его создателей выступают Джош Пейт, Джонас Пейт и романист Шеннон Берк.

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