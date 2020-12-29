Токио, , 22:31 — REGNUM Аниме-режиссёр Макото Синкай намекнул, что работает над новым проектом в жанре постапокалипсиса. Об этом 29 декабря сообщил портал Comicbook.

Аниматор раскрыл подробности во время интервью, которое он дал телеканалу TV Asahi. Он, в частности, сообщил, что его следующая работа будет посвящена теме конца человечества.

«Это история, в которой происходит что-то важное, на что никто не может повлиять. Создавая этот фильм, я хочу, чтобы часть людей думала: «Мы как-нибудь справимся, не так ли?» — сказал Синкай.

Режиссёр признал, что эпидемия коронавируса оказала сильное влияние на его новый проект и отметил, что она, конечно, является масштабной катастрофой, однако, по его мнению, в ближайшие десятилетия человечество столкнётся «со многими формами катастроф».

«Многим вещам в обществе придет драматический конец или они кардинально изменятся, но даже после этого люди будут продолжать находить способы выживания», — заявил режиссёр.

Напомним, Макото Синкай является создателем таких аниме-хитов, как «Дитя погоды», «Твоё имя», «Пять сантиметров в секунду» и других. Премьера картины «Дитя погоды» состоялась 19 июля 2019 года, на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes она имеет оценку 91%.

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