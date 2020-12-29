Вашингтон, 29 декабря 2020, 21:01 — REGNUM Поклонники аниме и манги «Ван-Пис» («Большой куш») начали обсуждать в сети выход 1000-й главы. На это 29 декабря обратил внимание портал Comicbook.
Издание отмечает, что поклонники манги находятся в ожидании юбилейного выпуска, благодаря чему тема «Ван-Пис» вышла в сети в мировые тренды. Многие фанаты начали публиковать шуточные коллажи и ролики, в которых они рассказали о воей реакции после прочтения 1000-й главы.
https://twitter.com/AnimeFanatic955/status/1343410806696914944
https://twitter.com/Kaiijss/status/1343269928095375360
https://twitter.com/Filyy_/status/1343109222943363072
Эйитиро Ода выпускает мангу «Ван-Пис» с 19 июля 1997 года. Первый эпизод одноимённого аниме-сериала вышел в эфир 20 октября 1999-го. Сейчас автор работает над аркой Wano Country.
Читайте ранее в этом сюжете: Поклонники «Ван-Пис» отметили 21-летнюю годовщину аниме-сериала