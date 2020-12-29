Париж, , 18:06 — REGNUM Представители мира моды высказались по поводу кончины известного французского модельера Пьера Кардена. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает France Info.

«Это невероятно грустно, поскольку Пьер Карден — это провидец, который знал, какой мода будет сегодня… Его идея о том, что красота — для всех, меня в свое время действительно тронула и вдохновила», — заявил франко-марокканский модельер Жан-Шарль Кастельбажак.

Французский модельер Шанталь Томасс также почтила память Кардена, назвав его «великим». «Он создавал экстраординарные, экстравагантные вещи. Все его творчество в мире моды являло собой настоящие открытия», — пояснила она.

Писательница и специалист в области моды Софи Фонтанель заявила, что Пьер Карден — «это человек, который создал в моде все, что мы знаем сейчас».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря французский модельер Пьер Карден ушёл из жизни в возрасте 98 лет в американском госпитале в пригороде Парижа. Причина смерти пока не сообщается.

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