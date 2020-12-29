Лос-Анджелес, США, 29 декабря 2020, 16:12 — REGNUM Американский кинорежиссёр Стивен Содерберг работает над сиквелом фильма «Заражение». Об этом 28 декабря сообщил портал Indie Wire.
Режиссёр отметил, что его новая картина будет «философским» продолжением «Заражения», которое затронет новые темы. Над проектом также работает сценарист оригинального фильма Скотт Бернс.
Напомним, премьера «Заражения» состоялась в 2011 году. Картина получила преимущественно положительные отзывы от зрителей и критиков.
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