Париж, , 16:10 — REGNUM Семья французского модельера Пьера Кардена, скончавшегося 29 декабря, опубликовала некролог, в котором сожалеет о кончине известного деятеля культуры.

В тексте, опубликованном в издании France Info во вторник, 29 декабря, сказано следующее: «Это день настоящей скорби для всей нашей семьи, когда Пьера Кардена больше нет с нами. Он был великим модельером и прошел через весь век, оставив Франции уникальное художественное наследие в сфере моды».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря французский модельер Пьер Карден ушёл из жизни в возрасте 98 лет в американском госпитале в пригороде Париже. Причина смерти пока не сообщается.

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