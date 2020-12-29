Сеул, , 13:36 — REGNUM Пять представителей Южной Кореи вошли в список 500 самых влиятельных медиаперсон в мире по версии американского журнала Variety.

Согласно опубликованным данным, в список вошёл генерального директора Big Hit Entertainment Бан Ши Хёк, продюсер и глава SM Entertainment Ли Су Ман, продюсер Ли Ми Гён (известная также как Мики Ли), режиссёр нашумевшего фильма «Паразиты» Пон Джун Хо и председатель Корейского совета по кинематографии О Сок Гын.

В список также вошли гендиректор Apple Тим Кук, председатель Netflix Рид Хастингс, основатель Amazon Джефф Безос.

Отметим, что в данный список выходит ежегодно и учитывает достижения выдающихся представителей медиаиндустрии и шоу-бизнеса за прошедший год.