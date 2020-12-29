Лос-Анджелес, США, , 12:12 — REGNUM Американский актёр и режиссёр Джозеф Гордон-Левитт ведёт переговоры с Marvel Studios об участии в будущих проектах компании. Об этом 28 декабря сообщил портал ComicBook.

Пока неизвестно, в какой именно роли Гордон-Левитт присоединится к Marvel Studios — актёра или режиссёра. Ранее ходили слухи о том, что он мог сыграть в «Стражах Галактики», «Человеке-муравье» и «Докторе Стрендже», однако роль в итоге досталась другим исполнителям.

Напомним, Джозеф Гордон-Левитт наиболее известен по своим ролям в фильмах «Начало», «Тёмный рыцарь» и «Город грехов 2». Он также выступил режиссёром четырёх картин.

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