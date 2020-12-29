Лос-Анджелес, США, , 07:19 — REGNUM Марк Хэмилл выложил в сеть шуточную фотографию, на которой он «исполнил» давнее желание Люка Скайуокера из «Звёздных войн» добраться до станции Тош. Актёр разместил снимок 29 декабря на своей Twitter-странице.

Хэмилл сфотографировался на фоне автозаправочной станции компании Mobil, название которой потом изменил в графическом редакторе на Tosche, сохранив стилистику логотипа.

«Я наконец могу вычеркнуть это из своего списка дел», — написал Хэмилл в публикации, добавив текст: «#Лучше поздно, чем никогда».

https://twitter.com/HamillHimself/status/1343669303103479808

Напомним, в одной из сцен фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», который является самой первой картиной космической саги, дядя Люка Скайуокера поручает будущему джедаю отвезти двух дроидов в гараж и привести их в порядок. В ответ на это Люк жалуется, что он собирался отправиться на станцию Тош, чтобы купить преобразователи энергии. В итоге герой так и не смог туда попасть.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony объявила о завершении съёмок фильма-перезагрузки «Обитель зла»