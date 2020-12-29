Данила Уськов, 29 декабря 2020, 09:52 — REGNUM Немецкий философ Освальд Шпенглер по праву назвал западное человечество «фаустианским». Среди основных черт этого фаустианского «кода» можно выделить следующие: индивидуализм, релятивистское отношение к общественной морали, мечта о заморозке времени, культ внеэтического разума и тяга к некоей специфической «вечной женственности».
Великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев писал о Фаусте следующее:
Сколько бы русская культура ни увлекалась Фаустом и «вечной женственностью», она всегда как целое мечтала именно о человеке вообще, а не о праве «отдельного, страстного, ограниченного человека». Такого человека-индивидуалиста русская культура не признавала.
Основным историческим итогом такого расхождения русской культуры с фаустианским человечеством стало то, что в 1917 году Россия приняла коммунистический проект развития, а Запад принял буржуазный модерн, который был наложен на его глубинное фаустианство. Однако фаустианский код возник не только задолго до Гете, но и задолго до жизни алхимика и книгочея Иоганна Георга Фауста, жившего в XVI веке и ставшего прототипом для Фауста у Гете.
Великий социолог и мыслитель Макс Вебер (1864 — 1920) в своей знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма» утверждал, что капиталистический проект вырос по существу из протестантских сект, которые, в свою очередь, наследовали определенным древним основаниям. В этой работе Вебер пишет:
И далее:
По Веберу, подлинный протестант, он же подлинный капиталист — это «машина для получения дохода», которая ко всему прочему избавлена «от психологического гнета традиционалистской этики» и ограничивающих стремление к наживе оков. Такое служение капиталу, как пишет Вебер, «замораживало» жизнь капиталиста.
Это двухуровневое сочетание мирского богатства и особой аскезы, которое очевидно работает в протестантизме, а значит, и в капитализме, как одна система, отсылает к первому тезису о Фейербахе у Маркса, к идее «Золотого века», а также к мифам о рождающихся и воскресающих богах плодородия, первосуществах и перволюдях, таких как Имир (в германо-скандинавской миологии), Дионис (в орфических представлениях), индуистский Пуруша, бог Яма и некоторым другим.
Суть всех этих мифов состоит в том, что некое первосущество, бог, жертвует свое тело, из которого творится материальный мир. Сам же он после этого приобщается к некоему нематериальному, надмирному пространству. Вот как это описывает в своей классической книге «Индийская философия» дипломат, политик и индийский философ Сарвепалли Радхакришнан:
И далее:
Протестант, он же образцовый капиталист, подобно пуруше, «замораживает» свою жизнь во имя накопления капитала. Внизу — греховная материя и капитал, а вверху — аскетическая заморозка, которая управляет капиталом и накапливает его, по возможности с ним не соприкасаясь.
С критики данной системы Маркс начинает свои «Тезисы о Фейербахе»:
Крупнейший советский философ-марксист Эвальд Ильенков, комментируя данный тезис Маркса, обращает внимание на то, что в оригинальном тексте вместо «грязно-торгашеской формы» на самом деле было написано «грязно-иудейской». Осудив издателей «тезисов» за такой неправильный перевод, он далее пишет следующее:
Эта философская и, добавлю, культурологическая проблема формулируется Ильенковым так: «Речь все время идет о большой философской проблеме: целесообразная субъективная деятельность — объект — созерцание».
Ильенков обсуждает и ее культурологический аспект:
То есть Маркс критикует двойную систему, в которой взаимодействие с природой, согласно некоторым представлениям того времени, отводится иудеям, а теоретическая, то есть подлинно человеческая деятельность, — условному Аристотелю.
Такая двойная конструкция прослеживается почти во всех политических проектах и утопиях западной культуры и философии и имеет общий исток — миф о «Золотом веке», из которого произрастает западное представление о социализме. Понимая это, Маркс в тех же «тезисах» критикует социалиста-утописта Роберта Оуэна:
«Золотой век», он же век царства Сатурна, подразумевает фундаментальное разделение на господ и рабов. Наверху должны быть господа-теоретики, а внизу — рабы. Наиболее образцовым воплощением такой системы является «Божественная комедия» Данте. В ней есть райский Эмпирей — рай для господ, в котором «слились все где и все когда», то есть отсутствует время и пространство, и вершина горы чистилища, где находится земной рай для рабов, он же царство Сатурна. А вся эта система Данте в своей основе имеет именно то представление о распятии Христа, которое полностью совпадает с жертвоприношением пуруши, о котором нам рассказал Радхакришнан.
Такой двухуровневый код западной культуры, лежащий в основе буржуазного модерна, не мог не породить того, за что так часто Запад ханженски ругал сначала СССР, а сегодня путинскую Россию — «двойного мировоззрения».
В русском православии, лежащем в основе русской культуры, в отличие от католицизма, нет чистилища, индульгенций, а также средневековых карнавалов, они же римские сатурналии. Все эти попущения католической церкви, включая филиокве, по факту служат для «скрещивания ежа с ужом» — европейской западной идентичности с христианством.
Если такие «столпы» западной культуры, как Гете и Данте, мечтают об остановке времени, что фундаментально противоречит «Книге Бытия», в которой Бог творит мир во времени за 7 дней, то о каком христианстве на Западе можно говорить? А как сочетается с христианством Вальпургиева ночь у Гете?
Линию средневековых карнавалов и мечты Данте о царстве Сатурна, то есть фактически о карнавале нон-стоп, продолжил еще один «столп» западной культуры — католический монах, священник и «гуманист» Франсуа Рабле.
В своей знаменитой книге «Гаргантюа и Пантагрюэль» в главе «О том, как Гаргантюа велел построить для монаха Телемскую обитель» Рабле пишет:
О Рабле и карнавале очень много и подробно писал Михаил Бахтин, но тут я хочу отдельно отметить, что в Телемском идеальном аббатстве у Рабле нет времени и в этом смысле он наследует Данте.
Запад — это цитадель карнавала, сутью которого является «двойное мировоззрение». Этот карнавал умиряется, а точнее, умирялся законом и буржуазной моралью. Знаменитая американская лживая улыбка — лучшее бытовое подтверждение этого стиля жизни, который Россия никогда не примет. Запад с древнейших времен носит маску, в которую с дуру поверила Россия в 1991 году и до сих пор занимается самообманом, веря, что это не маска, а подлинный лик с прогрессом, гуманизмом, «равенством и братством» и другими западными ценностями, за которые Запад принято уважать.