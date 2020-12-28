Лос-Анджелес, США, , 23:59 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures объявила о завершении съёмок нового фильма франшизы «Обитель зла». Публикацию компания разместила 28 декабря на своей Twitter-странице.

В посте выложена фотография со съёмочной площадки, на которой запечатлена «хлопушка» (нумератор).

«Это хлопушка в Раккун-Сити», — написала администрация аккаунта, напомнив, что съёмками картины руководит Йоханнес Робертс.

https://twitter.com/SonyPictures/status/1343603991242948608

Напомним, новый фильм «Обитель зла» по вселенной видеоигр Resident Evil является перезагрузкой кинофраншизы, он не будет связан с картинами Пола Андерсона. Ранее его создатели дали понять, что в этом фильме будут показаны события самой первой игры Resident Evil.

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