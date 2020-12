Нью-Йорк, США, , 23:48 — REGNUM Потоковый сервис Netflix рассказал о том, что его подписчики предпочитали смотреть в 2020 году. Об этом 28 декабря сообщил портал Game Rant.

В частности, компания сообщила, что в категории документальных шоу самыми популярными стали «Король тигров» и «Американское убийство: Семья по соседству». Первое место в рейтинге иностранных фильмов заняла «Платформа».

В категории комедий местали лидеров заняли «Хэллоуин Хьюби» и «Космические силы». Подписчикам сервиса также понравились проекты «Академия Амбрелла», «Энола Холмс», «Корона», «Ход королевы», «Суд над чикагской семёркой», «13-я» и «Дорогие белые».

Стоит отметить, что главными конкурентами Netflix считаются потоковые сервисы Disney Plus и HBO Max. Ранее журнал The Hollywood Reporter предположил, что в 2021 году HBO Max может догнать и обойти Disney Plus по показателю числа платных подписчиков.

