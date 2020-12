Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Режиссёр Роберт Родригес рассказал, что главную сцену 14-го эпизода второго сезона сериала «Мандалорец» он создавал вместе со своими детьми на заднем дворе дома при помощи игрушек. Об этом 28 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Кинематографист признался, что он так любил Бобу Фетта, что с детства ждал, чтобы увидеть эту версию персонажа. Об этом Роригес однажды сказал создателю шоу Джону Фавро.

«Боба должен быть другим, он не может просто казаться другим Мандо. Он должен по-другому двигаться, чувствовать себя по-другому, занимать совершенно другое пространство и иметь вес и авторитет, чтобы показать, почему он такой легендарный», — сказал Родригес.

Режиссёр сообщил, что в итоге он превратил сценарий битвы, занимавший три страницы, в девятиминутную сцену.

«В этой серии нужно было сказать: «Боба вернулся», и это было моей главной личной миссией», — заявил кинематографист.

Напомним, 14 эпизод второго сезона «Мандалорца», который снял Роберт Родригес, называется «Трагедия». Серия вышла на потоковом сервисе Disney Plus 4 декабря 2020 года.

