Лос-Анджелес, США, , 22:19 — REGNUM Руководители киностудии DC рассматривают кинокомикс «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера как «тупиковый» в направлении развития киновселенной. Об этом президент DC Films Уолтер Хамада рассказал в интервью, которое было опубликовано 28 декабря в газете The New York Times.

Хамада пояснил, что на сегодня фильм Снайдера не является частью плана по развитию вселенной DC. Издание отметило, что это заявление главы студии «обескураживает», поскольку Снайдер фактически считается создателем это киновселенной. По мнению автора статьи, в этом случае Снайдера, возможно, подвело нежелание следовать модели Marvel.

Стоит отметить: многие фанаты считают, что расширенная киновселенная DC менее успешна, чем вселенная Marvel в том числе из-за неудачного фильма «Лига справедливости» Джосса Уидона. Фильмам Marvel удалось собрать в мировом прокате около $20 млрд, тогда как общая сумма кассовых сборов картин DC составила около $8 млрд.

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