Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Американский художник-мультипликатор, сценарист и режиссёр Так Такер скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его семья в социальной сети Facebook.

Как сообщается, мультипликатор умер ещё 22 декабря. Причина его смерти не называется.

Так Такер наиболее известен по работе над мультсериалами студии Nikelodeon, среди которых «Губка Боб Квадратные Штаны», «Эй, Арнольд!», «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения». Также принимал участие в работе над сериалами «Симпсоны» и «Гриффины».

В 2015 году Такер отошёл от телевидения и начал преподавать графический дизайн и анимацию в Университете Лонгвуда в Вирджинии.