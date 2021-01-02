Москва, , 12:20 — REGNUM В наступившем 2021 году российские зрители смогут увидеть более двух десятков премьер мультипликационных фильмов. Так, уже 21 января на экраны выйдет мультфильм «Душа» от студии Disney и Pixar.

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Премьерой весны 2021 года станет «Гензель и Гретель», которую подготовила анимационная студия Wizart. Также в 2021 году в кинотеатральный прокат выйдет экранизация по мотивам поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Мультфильм расскажет о двух любящих сердцах, которые никак не могут воссоединиться.

Студия «Паровоз» представит третий сезон мультсериала «Лео и Тиг», который рассказывает о приключениях леопарда и тигренка. Также студия запустит в производство третий сезон мультсериала «Сказочный патруль». Также 28 октября ожидается премьера полнометражного мультфильма «Кощей», в котором героя ждёт настоящий квест, приключения, дружба и любовь.

Студия «Рики» продолжит работу над анимационными сериалами «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики», «Тима и Тома». Кроме того, порадуют мультипликаторы зрителей и новыми проектами. Например, комедийным мультфильмом «ДиноСити».